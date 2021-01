È sempre più comune trovare, specie fra le nuove leve, smartphone con la fotocamera frontale racchiusa in un foro, ovale o tondo che sia. Proprio in questo scenario cade a fagiolo l’arrivo di un nuovo aggiornamento di un’app come Energy Ring, una chicca che non punta a nascondere ma piuttosto riutilizzare tali soluzioni.

Nuovi modelli di smartphone compatibili con Energy Ring

Prima di tutto, per chi non lo sapesse, parliamo di un’applicazione che trasforma il contorno del foro della fotocamera presente nei display di alcuni smartphone in un indicatore del livello della batteria.

Ora, tuttavia, cresce la lista dei dispositivi compatibili con Energy Ring e si aggiungono Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy S10, Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G.

Se interessati, potete scaricarla direttamente dal Google Play Store (dal badge in fondo), o consultare direttamente i thread ufficiali dello sviluppatore, aperti sul forum di XDA (che trovate qui). Fateci sapere la vostra nel box dei commenti qui sotto.