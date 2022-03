Se pensate che l’indicatore della batteria di base presente sul vostro Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro sia troppo noioso, da oggi potrete rimpiazzarlo con uno più accattivante grazie ad un’app che trasforma la selfie camera dei Google Pixel 6 in un indicatore della batteria, circondandola con un anello luminoso. L’app in questione è Energy Ring ed ha appena aggiunto il supporto a una nuova serie di smartphone tra cui figurano i due smartphone di casa Google della serie Pixel 6.

Come mostrato nell’immagine sottostante, l’anello luminoso andrà ad “avvolgere” la fotocamera frontale, mostrando in tempo reale la percentuale di batteria residua: questo anello è molto personalizzabile per quanto riguarda il colore da assegnare a una determinata percentuale di carica residua; è inoltre possibile aggiungere delle animazioni per quando lo smartphone sarà in carica.

L’app Energy Ring è compatibile con un discreto numero di smartphone, ai quali si aggiungono da oggi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

L’app è disponibile in versione gratuita con annunci pubblicitari sul Google Play Store ma prevede anche la possibilità di rimuovere a pagamento gli annunci pubblicitari. Per scaricarla e provarla, vi basterà cliccare il badge sottostante e assicurarvi di avere uno smartphone compatibile (sono riportati nella descrizione dell’app).

