Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di Google volto a introdurre il linguaggio di design chiamato Material You (lanciato con Android 12) nelle varie applicazioni del colosso di Mountain View e presto rilascerà una nuova versione del Google Play Store che porterà con sé qualche novità proprio da questo punto di vista.

Ricordiamo che lo scorso ottobre Google ha già introdotto una riprogettazione grafica per il Google Play Store ma tale intervento si è limitato soltanto alla schermata iniziale mentre presto saranno implementati nuovi pulsanti in pieno stile Material You in tutta l’applicazione.

Ecco come cambierà l’aspetto di Google Play Store

Il linguaggio di design Material You sfrutta dei pulsanti a forma di pillola e lo staff di 9to5Google è riuscito ad abilitare una versione del Google Play Store nella quale il nuovo stile dei pulsanti viene usato ovunque, anche negli elenchi di applicazioni (per i comandi “Installa”, “Aggiorna” e “Disinstalla”) e nella schermata dedicata ai download in sospeso.

Inoltre, nella sezione dedicata alla gestione di applicazioni e dispositivo il sistema non utilizza più altri elementi per i menu, puntando sui tasti a forma di pillola.

Per il momento questa dei pulsanti è la principale novità relativa a Material You in arrivo per il Google Play Store mentre il team di sviluppatori non ha ancora abilitato il supporto ai colori dinamici (e ciò nemmeno per i soli tasti).

Questa nuova versione del Google Play Store non è stata ancora rilasciata pubblicamente per gli utenti Android e allo stato attuale non vi sono informazioni su quando il colosso di Mountain View potrebbe decidere di metterla a disposizione di tutti (probabilmente sta ancora testando delle modifiche e desidera terminare le prove prima di un roll out generale). Ci auguriamo di saperne presto di più.

