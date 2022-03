Se avete deciso di acquistare Redmi Note 11 o Redmi Note 11S e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: i due smartphone, infatti, sono in offerta con un risparmio di 30 euro su quelli che sono i loro prezzi ufficiali.

In particolare, Redmi Note 11 è disponibile nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria in promozione a 199,90 euro (invece di 229 euro) con uno sconto pari al 13% mentre Redmi Note 11S è disponibile nella versione con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria a 249,90 euro (invece di 279 euro), con uno sconto pari all’11%.

Come acquistare Redmi Note 11 e Note 11S in offerta su Amazon

Se volete sfruttare la promozione di Amazon e acquistare uno di questi due modelli di smartphone di fascia media di Redmi non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link, che vi porteranno alle pagine dedicate:

Acquista Redmi Note 11 colore Graphie Grey

Acquista Redmi Note 11 colore Star Blue

Acquista Redmi Note 11 colore Twilight Blue

Acquista Redmi Note 11S colore Graphite Grey

Acquista Redmi Note 11S colore Twilight Blue

Per entrambi i telefoni si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon e che rientrano tra quelli coperti dal servizio Prime con disponibilità immediata. Per alcuni modelli le scorte potrebbero essere limitate e, pertanto, se siete interessati il consiglio è quello di non perdere tempo.

Tra le principali caratteristiche di Redmi Note 11 troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680, un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

Tra le principali caratteristiche di Redmi Note 11S, invece, troviamo un processore MediaTek Helio G96, un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e supporto ad un’ampia gamma di colori DCI-P3, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

