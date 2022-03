Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Google ama cambiare stile e un esempio è rappresentato da quanto è avvenuto con Android 12, la nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View con la quale è stato introdotto il linguaggio di design chiamato Material You.

Di solito, una filosofia di design completamente nuova significa che tutte le app dell’azienda seguiranno tale strada, introducendo i temi dinamici e le barre di navigazione in basso ma qualche volta il team di Google esce fuori dagli schemi e torna sui propri passi e ciò è quanto pare stia accadendo con Google Foto.

Un curioso ritorno al passato per l’app di Google Foto

A segnalare la modifica apportata dal colosso di Mountain View è stato Prajjwal su Twitter, mettendo in evidenza come pare che gli sviluppatori di Google Foto stiano testando un possibile ritorno del menu ad hamburger.

Allo stato attuale non accade nulla cliccando su di esso (non si apre un menù né si effettua qualche tipo di azione) ma ciò non vuole dire che in futuro non possa essere effettivamente abilitato.

Stando a quanto si apprende, tale interfaccia è durata il tempo di un riavvio ed è poi scomparsa e l’app Google Foto è tornata a mostrare la UI più recente.

Prajjwal ha anche registrato un breve video:

A questo punto non è detto che si tratti di un test relativo ad un possibile ritorno alla vecchia interfaccia, in quanto potremmo essere di fronte ad un semplice bug. E a confermare tale ultima ipotesi vi è l’assenza di ulteriori segnalazioni relative a questa modifica.

A questo punto non è detto che si tratti di un test relativo ad un possibile ritorno alla vecchia interfaccia, in quanto potremmo essere di fronte ad un semplice bug. E a confermare tale ultima ipotesi vi è l'assenza di ulteriori segnalazioni relative a questa modifica.