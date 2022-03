Oltre agli smartphone della nuova serie TCL 30, il produttore cinese ha da poco presentato nuovi router 5G e 4G al MWC 2022.

Ecco le caratteristiche di Linkhub 5G CPE HH515, Linkzone 5G Mobile Wi-Fi MW513, Linkzone LTE CAT6 Mobile MW63 e Linkhub LTE CAT6 Home Station HH63.

TCL presenta nuovi router 5G e 4G al MWC 2022

Linkhub 5G CPE HH515 è un router 5G che offre una connettività Wi-Fi 6 avanzata capace di supportare fino a 256 utenti e di garantire eccellenti prestazioni per i giochi basati su cloud, il live streaming in alta definizione e in tutti i contesti online più esigenti. Il nuovo router 5G di TCL è compatibile con le eSIM e sarà disponibile in Europa dal primo trimestre 2022.

Linkzone LTE CAT6 Mobile MW63 è un router Wi-Fi per connettersi in mobilità ad alta velocità grazie a un design leggero e compatto. Il dispositivo è dotato di Wi-Fi dual-band e velocità di download 4G fino a 300 Mbps, sufficiente per streaming, giochi online, didattica a distanza e smart working. Anche questo router supporta le eSIM.

TCL ha inoltre presentato il nuovo router Linkzone 5G Mobile Wi-Fi MW513 che supporta Sub-6GHz e mmWave per una connessione Wi-Fi 5G ultraveloce in movimento e il router domestico LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63 che verranno anch’essi lanciati in Europa nel secondo trimestre dell’anno.

Leggi anche: Migliori router e modem router del mese