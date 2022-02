TCL onora l’inizio del Mobile World Congress 2022 annunciando un nutrito numero di nuovi dispositivi, tra cui gli smartphone Android della nuova serie TCL 30, destinati al mercato europeo.

Di seguito riportiamo le parole di Aaron Zhang, CEO di TCL Communication, sulla presentazione dei nuovi prodotti al MWC 2022:

“L’espansione della serie TCL 30 mostra il nostro impegno a democratizzare la tecnologia, in modo che più persone abbiano accesso a smartphone affidabili, innovativi e dalle elevate prestazioni. Il portfolio della serie TCL 30 rispecchia il nostro modo di offrire ai consumatori di tutto il mondo la libertà di mostrare il loro stile unico, attraverso tecnologie ricche di funzionalità ed esperienze connesse, ispirandoli a ottenere il massimo dalla vita.”

TCL annuncia gli smartphone della serie TCL 30

TCL ha annunciato ben 5 smartphone al MWC: parliamo di TCL 30 5G, TCL 30+, TCL 30, TCL 30 SE e TCL 30 E. Come è possibile intuire dai nomi scelti, solo uno presenterà la connettività 5G, mentre gli altri saranno dotati di connettività 4G.

Tutti gli smartphone della serie TCL 30 sono dotati di una tripla fotocamera dotata di intelligenza artificiale con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.85, eccezion fatta per il TCL 30 E che avrà una doppia fotocamera ma manterrà comunque il sensore principale da 50 MP; per venire incontro agli amanti dei selfie, TCL 30 5G e TCL 30+ sono dotati di una fotocamera anteriore ultra-grandangolare.

Con la serie TCL 30, il brand cinese vuole strizzare l’occhiolino agli appassionati di social media, fornendo funzionalità ad hoc per migliorare le abilità fotografiche, consentendo di effettuare qualunque tipologia di scatto come, ad esempio, Steady Snap che consente di “fermare” il tempo per catturare in maniera nitida soggetti in movimento; grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale e del supporto all’HDR, la fotocamera sarà in grado di rilevare fino a 22 scene diverse per ottimizzare lo scatto, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il nuovo TCL 30 5G, unico dotato di tecnologia 5G

Il dispositivo top della serie TCL 30 è sicuramente il TCL 30 5G, capace di offrire la tecnologia 5G a 249€. Non finisce comunque qua.

Oltre alla connettività 5G e al comparto fotografico, di cui abbiamo parlato in precedenza, TCL 30 5G ha è dotato di un ampio display AMOLED da 6.7” con risoluzione FullHD+ ed è spinto dal processore Dimensity 700 di MediaTek.

A bordo troviamo, inoltre, una batteria da 5010 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W: il tutto contenuto in uno spessore di 7.74 mm e in un peso di 184 grammi.

Gli altri membri della nuova serie TCL 30

Spostandoci sugli smartphone che non supportano la connettività 5G ma si fermano a quella 4G, i più performanti dei quattro smartphone rimaenti sono TCL 30+ e TCL 30, che condividono molte delle specifiche con TCL 30 5G, come fotocamere, display, batteria e dimensioni.

Sebbene TCL 30 SE condivida il comparto fotografico coi “fratelli maggiori”, alcune caratteristiche lo vanno a porre sullo stesso piano del TCL 30 E: tutto questo, già a partire dal display “solo” HD+ da 6.52”. TCL 30 SE e TCL 30 E, che avranno fino a 128 GB di memoria interna, saranno poi dotati di una batteria da 5000 mAh.

Di seguito, ecco un riepilogo delle specifiche di TCL 30 Plus, TCL 30 e TCL 30 SE.

Disponibilità e prezzi dei nuovi smartphone della serie TCL 30

TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 SE sono disponibili da subito in Europa mentre TCL 30 5G e TCL 30 E arriveranno nel mese di Aprile. Di seguito, sono riportati i prezzi e le colorazioni:

TCL 30 5G Prezzo: a partire da 249€ Colorazioni: Dreamy Blue e Tech Black

TCL 30+ Prezzo: a partire da 199€ Colorazioni: Muse Blue e Tech Black

TCL 30 Prezzo: a partire da 179€ Colorazioni: Muse Blue, Tech Black

TCL 30 SE Prezzo: a partire da 149€ Colorazioni: Space Grey, Atlantic Blue e Glacial Blue

TCL 30 E Prezzo: a partire da 139€ Colorazioni: Space Grey e Atlantic Blue



I prezzi indicati sopra potrebbero variare a seconda del mercato. Cosa ne pensate di questi nuovi smartphone di casa TLC? Fatecelo sapere nel box dei commenti!

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android economici: la classifica di febbraio 2022