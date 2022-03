Samsung Galaxy S22 Ultra è uno degli smartphone più in vista del momento e molto probabilmente i potenziali acquirenti (magari interessati a farlo proprio prima che terminino le promozioni di lancio) sono curiosi di sapere come il dispositivo tenga botta di fronte ai maltrattamenti della vita quotidiana.

Per la verità i vari test di caduta effettuati finora hanno portato ad una conclusione: proteggere il nuovo flagship di Samsung con una cover non sarebbe affatto una cattiva idea.

Tornando all’attualità, Samsung Galaxy S22 Ultra ha affrontato tutte le torture del classico test di resistenza di JerryRigEverything (Zack Nelson) e ne è uscito a testa alta.

Samsung Galaxy S22 Ultra è resistente, ma perché tanta plastica?

Già in apertura, comunque, il buon Zack non ha risparmiato una tirata d’orecchi a Samsung per una scelta discutibile: sullo schermo dello smartphone non è presente la solita (ottima) pellicola protettiva preapplicata, ma i bordi in metallo di Galaxy S22 Ultra sono pieni di plastiche protettive. Come correttamente fatto notare nel video, i bordi in metallo non sarebbero stati certamente danneggiati dalla scatola; insomma, sarebbe stato meglio evitare queste plastiche inutili e magari includere una ben più utile pellicola protettiva per il display.

Detto questo, l’autore mostra anche come i tasti del volume siano piuttosto facili da rimuovere, come i vetri anteriore e posteriore dello smartphone si comportino come da copione nel test della scala di Mohs e al cospetto di una fiamma (che comunque causa danni permanenti). Inoltre, Samsung Galaxy S22 Ultra non batte ciglio quando sottoposto al bend test: nessuna piega, nessuno scricchiolio.

Nel video non mancano un paio di curiosità: in primis all’interno della S Pen, sacrificata per il test, non è presente una batteria ma un piccolo condensatore; in secondo luogo, il refresh rate variabile del display è ben visibile nel video: nella schermata di blocco la videocamera riprende un evidente sfarfallio dovuto all’abbassamento fino a 1 Hz, una volta sbloccato il dispositivo, il refresh rate sale e non si nota più alcun effetto strano.

