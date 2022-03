Tra i più importanti miglioramenti introdotti da Samsung con gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 vi sono anche la robustezza della scocca e la conseguente maggiore resistenza ad eventuali “incidenti” e ciò grazie all’adozione di un telaio in alluminio Armor e di una protezione in Gorilla Glass Victus+.

In sede di presentazione dei nuovi smartphone, il colosso coreano ci ha tenuto a mettere in evidenza anche questi aspetti e il lavoro svolto dal proprio team di ingegneri per provare a rendere la serie Samsung Galaxy S22 più solida per quanto riguarda i possibili urti e cadute della vita di tutti i giorni.

La serie Samsung Galaxy S22 in un test di resistenza

Lo staff di Allstate Protection Plans ha deciso di mettere alla prova i nuovi smartphone di punta di Samsung per quanto riguarda proprio l’aspetto della resistenza, in modo da permettere a chiunque di farsi un’idea se il lavoro del colosso coreano per renderli più durevoli nel tempo e più capaci di resistere agli incidenti abbia effettivamente dato i suoi frutti.

Ebbene, il test condotto da Allstate Protection Plans prevedeva di lasciare cadere lo smartphone da un’altezza di 6 piedi (circa 1,8 metri) per vedere gli effetti sulla sua scocca e i risultati sono stati poco entusiasmanti per la serie Samsung Galaxy S22: tutti e tre i modelli, infatti, hanno riportato gravi danni sia frontalmente che posteriormente dopo una sola caduta (una per lato).

Ecco il video realizzato da Allstate Protection Plans:

Ovviamente c’è da sottolineare che test di questo tipo non hanno alcun valore “scientifico”, in quanto sull’esito di una caduta accidentale possono influire vari fattori casuali a rendere più o meno gravi i suoi effetti ma senza dubbio consentono di farsi un’idea e nel caso della serie Samsung Galaxy S22 è che si tratta di telefoni piuttosto delicati.

E se si considera il prezzo a cui vengono venduti, non è un aspetto di poco conto: in sostanza, è bene munirsi di una buona custodia protettiva.

