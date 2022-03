La gamma Motorola prepara un nuovo aggiornamento. Dopo il debutto del top di gamma Motorola Edge 30 Pro, svelato a fine febbraio, c’è un altro smartphone in rampa di lancio. Si tratta dell’ancora inedito Motorola Moto G22, futuro entry level della gamma Moto G. Lo smartphone, in queste ore, si mostra nei primi render che ci anticipano il design. Il leak è accompagnato anche da alcune indiscrezioni sulle specifiche tecniche del progetto. Vediamo i dettagli completi sul nuovo entry level che arriverà sul mercato con Android 12.

Moto G22: primi render per il nuovo entry level di Motorola

Il nuovo Moto G22 si prepara a fare il suo debutto sul mercato andando a rinnovare la gamma Motorola e proponendosi come nuova proposta entry level, probabilmente per la fascia di prezzo tra i 150 ed i 200 euro. Lo smartphone è protagonista di alcuni render che ci mostrano il design completo. Le immagini in questione, che trovate in allegato, ci confermano la presenza di un display con foro per la fotocamera anteriore (posizionato centralmente, nella parte alta) e di un “mento” particolarmente abbondante.

Più interessante il design posteriore in cui compare un modulo per le fotocamere di dimensioni non troppo abbondanti che va a racchiudere i quattro sensori fotografici. Il render ci svela anche una colorazione nera per la scocca con una particolare finitura più chiara nella parte alta. Al posteriore compare anche il logo Motorola mentre su uno dei bordi laterali verrà integrato un sensore di impronte digitali.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Moto G22 potrà contare su di un display da 6.53 pollici di diagonale. Il pannello sarà OLED e con refresh rate da 90 Hz ma sarà caratterizzato da una risoluzione solo HD+ (1600 x 720 pixel). A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Helio G37, non ancora ufficiale, che dovrebbe offrire buone prestazioni ma senza supporto al 4G.

La CPU è Octa-Core con un clock massimo di 2.3 GHz. La GPU è una PowerVR GE8320. Il chipset sarà supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. In mercati extra europei potrebbero arrivare altre varianti di RAM e storage mentre in Europa difficilmente ci andrà oltre i valori citati. Da segnalare il supporto Bluetooth 5.2 e la possibilità di espandere la capacità di archiviazione ricorrendo ad una MicroSD, fino ad un massimo di 1 TB.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Moto G22 troveremo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W. Non ci sarà la ricarica wireless e non verranno supportare altre forme di ricarica rapida. Il comparto fotografico includerà una fotocamera principale da 50 Megapixel (con apertura f/1.8) supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da due sensori da 2 Megapixel, uno per la profondità di campo e uno per le macro.

La camera anteriore, invece, sarà da 16 Megapixel con apertura f/2.0. Lato software troveremo Android 12 già dal day one. Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito al tipo di supporto software che Motorola riserverà allo smartphone. Di certo, gli aggiornamenti saranno limitati e possiamo aspettarci un solo major update futuro.

In copertina Motorola Moto G10