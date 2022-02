Per iniziare al meglio la settimana, tornano le offerte eBay degli Imperdibili. Gli sconti sono disponibili da oggi, 28 febbraio 2022, e andranno avanti fino al 6 marzo 2022, salvo esaurimento scorte (possibile soprattutto per le proposte più interessanti). Andiamo a scoprire insieme le migliori occasioni per quanto riguarda gli smartphone Android.

Le migliori offerte Android eBay degli Imperdibili (28 febbraio-6 marzo 2022)

Gli Imperdibili eBay offrono tantissimi smartphone android in sconto, e tra le nuove offerte c’è solamente l’imbarazzo della scelta; si parte dagli smartphone di fascia alta come Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy Z Flip3 5G o il compattissimo Asus Zenfone 8 5G, passando per la fascia media con smartphone come Oppo Reno6 5G, Motorola Edge 20 o Xiaomi 11T 5G fino ad arrivare a smartphone di fascia medio-bassa come Poco M3 Pro 5G o Realme 8i.

Di seguito, ecco le migliori offerte eBay sugli smartphone Android, disponibili da oggi e fino al 6 marzo 2022:

Queste erano le più interessanti offerte Android eBay degli Imperdibili di questa settimana. Se desiderate consultare tutte le proposte del sito, non dovrete fare altro che seguire il link qui sotto. In mezzo a questa vasta scelta siete riusciti a trovare il vostro prossimo smartphone Android?

Tutte le offerte Imperdibili eBay

