Dopo un periodo di assenza in veste ufficiale dagli store italiani, Honor, brand di fama mondiale nel settore della tecnologia, si appresta a tornare, annunciando il proprio ritorno all’interno degli store fisici italiani, a partire dai primi di marzo.

Per l’occasione, non mancheranno una serie di offerte dedicate alla serie Honor 50, presentata ufficialmente sul mercato nella parte finale dello scorso anno: il lancio della serie Honor 50, ha rappresentato un punto di svolta per Honor, che ha potuto nuovamente accogliere in maniera ufficiale i servizi Google, e si dichiara “più che mai pronta ad affrontare le sfide del mercato per conquistare e stupire sempre più consumatori”.

Honor ritorna nei negozi delle principali catene italiane

Sono Mediaworld, Euronics e Unieuro le tre catene scelte da Honor per il proprio ritorno ufficiale negli store italiani. Ad annunciare il ritorno, ci ha pensato Stefano Grianti, vice-presidente del settore vendite della divisione italiana di Honor:

“Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare l’ingresso della nuova HONOR nell’open market e nel mondo del retail. Questo rappresenta un importante traguardo per il brand e la concretizzazione di un percorso nato nell’online e che proseguirà nell’omnicanalità. Il mondo online ha sicuramente assunto una rilevanza sempre maggiore, ma l’esperienza in store è qualcosa di unico e imprescindibile, che consente di creare un rapporto di fiducia e relazione importante con i consumatori che scelgono i nostri prodotti.”

All’interno degli store fisici designati, Honor metterà a disposizione dei consumatori una “nuova e ancora più concreta esperienza d’acquisto”, dando la possibilità agli stessi consumatori di tastare con mano i dispositivi al fine di percepirne le qualità distintive.

Le promozioni di Honor per il ritorno negli store fisici

Come dicevamo in apertura, al momento del sui ritorno ufficiale negli store italiani (Mediaworld, Euronics, Unieuro), Honor proporrà delle offerte sui propri smartphone della serie Honor 50.

Honor 50 sarà disponibile al prezzo speciale di 499.90€ (anziché 529.90€)

(anziché 529.90€) Honor 50 Lite sarà disponibile al prezzo speciale di 249.90€ (anziché 299.90€)

Honor ha inoltre dichiarato che ulteriori novità saranno presto annunciate durante il Mobile World Congress di Barcellona, in programma da lunedì 28 febbraio a giovedì 3 marzo 2022.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Honor 50: le app di Google ci sono, la qualità anche