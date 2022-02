Lancio della Fibra, proposta di acquisto per la divisione italiana Vodafone (poi rifiutata) e clientela molto soddisfatta: insomma, il 2022 di Iliad è proprio iniziato nel migliore dei modi. Oggi, 25 febbraio 2022, la società francese ha inaugurato un nuovo Iliad Store a Rimini (Emilia Romagna) raggiungendo quota 25 Iliad Store in Italia (questo è il terzo Iliad Store nella suddetta regione).

Lo store riminese, la cui apertura era da tempo in programma, viene inaugurato a un paio di mesi dall’apertura dello store Iliad di Pescara.

Quello di Rimini è il flagship store numero 25 di Iliad

Il nuovo Iliad Store di Rimini è il primo ad aprire i battenti dopo il lancio della fibra marchiata Iliad, che ha debuttato sul mercato della rete fissa esattamente un mese fa.

Il negozio di Rimini si trova presso il Centro Commerciale Le Befane (via Caduti di Nassiriya, 20), collocato al piano superiore: per onorare a dovere l’inaugurazione, lo store era addobbato con palloncini e nastrini, vi era un photoboot e i partecipanti all’evento hanno ricevuto dei gadget in omaggio (immagine sotto).

Iliad era comunque già presente presso il suddetto centro commerciale attraverso due Iliad Corner ed un Iliad Express: infatti, nella città romagnola erano (finora) presenti solo Iliad Corner, Iliad Point e Iliad Express. Con l’inaugurazione di questo nuovo flagship store, Iliad porta a 3 il numero totale di flagship store in Emilia Romagna e a 25 il numero totale in Italia.

Nell’Iliad Store di Rimini, così come in tutti gli Iliad Store del territorio nazionale, sarò possibile comunque utilizzare le SIMBOX (come negli Iliad Corner), ma l’acquisto sarà supervisionato dalla presenza di addetti specializzati che aiuteranno i clienti in caso di eventuali problemi durante l’acquisto o in post-vendita.

La politica espansionistica del brand francese, che ormai conta più di 3500 punti vendita in Italia (tra Iliad Store, Iliad Corner, Iliad Point e Iliad Express), non sembra finire qui: a onor di cronaca, giusto ieri vi raccontavamo che Iliad sta cercando personale per l’apertura di un nuovo store a Brescia.

Se foste interessati a conoscere tutte le offerte di Iliad, vi basterà seguire questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE