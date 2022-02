Ve ne abbiamo parlato giusto ieri, due nuovi smartphone Realme con codici RMX3560 e RMX3562, sono stati avvistati sul sito dell’ente cinese certificatore TEENA e, stando ai rumor più recenti, si tratterebbe di due varianti del prossimo Realme GT Neo3; oggi, nuove indiscrezioni, ci danno un’idea della capacità delle batterie e della strabiliante velocità di ricarica.

Realme introduce la ricarica superveloce da 150 W

Stando a quanto dichiarato dal famoso leaker Digital Chat Station, sul social network cinese Weibo, le due varianti di Realme GT Neo 3 avranno batterie di capienza rispettivamente da 4.500 mAh per il modello RMX3560 e 5.000 mAh per il modello RMX3562; ma non è tutto, infatti uno dei due modelli sarà presumibilmente il primo smartphone al mondo con il supporto alla ricarica superveloce da 150 W.

Secondo l’informatore, il modello RMX 3560, sarà appunto il primo dispositivo a poter vantare una velocità di ricarica simile, si stima che la batteria da 4.500 mAh possa essere caricata dallo 0 al 100% in soli 12 minuti; per quanto riguarda il secondo modello invece, questo avrà, per il modulo da 5.000 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 80 W.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, dovremmo sapere quasi tutto ormai, Realme GT Neo 3 avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FULLHD+, frequenza di aggiornamento da 120 Hz e scanner per le impronte digitali integrato; il dispositivo sarà alimentato dal processore Mediatek 8100, fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico principale sarà composto da un sensore Sony IMX766 da 50 MP con OIS, una fotocamera da 8 MP e un obbiettivo da 2 MP; verrà commercializzato con Android 12 e Realme UI 3.0.