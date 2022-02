Il brand POCO si prepara al lancio del prossimo POCO F4 GT e, come spesso avviene in questi casi, una fuga di informazioni ne ha svelato le specifiche complete lasciando poco spazio all’immaginazione in attesa dell’evento di lancio.

Il leaker Yogesh Brar ha condiviso sul suo profilo Twitter le specifiche del prossimo POCO F4 GT il quale non sarà altro che un Redmi K50G in tutto e per tutto ma rebrandizzato per i mercati internazionali così come accadde l’anno scorso con il POCO F3 GT e il Redmi K40G.

Specifiche tecniche di POCO F4 GT

Stando a quanto dichiarato nella fuga di informazioni il POCO F4 GT dovrebbe montare un pannello OLED Full HD+ da 6.67 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il cuore del dispositivo dovrebbe consistere nel SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in combinazione con RAM LPDDR5 e memorie UFS 3.1. Parlando di memoria, lo smartphone dovrebbe essere disponibile in due configurazioni: un taglio da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e uno da 12/256 GB.

Il comparto fotografico dovrebbe basarsi su un sistema a tre fotocamere così caratterizzato: un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, un’unità ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sulla parte anteriore il sensore dovrebbe essere un Sony IMX596 da 20 MP.

Nonostante abbia annunciato il lancio di altri modelli come il POCO X4 Pro 5G e l’M4 Pro, POCO non ha ancora annunciato ufficialmente una data di lancio di POCO F4 GT anche se ci aspettiamo ulteriori aggiornamenti nel corso dell’evento di lancio dei suddetti modelli del brand cinese programmato per il 28 febbraio.

