Si sa, YouTube è un archivio infinito di contenuti sempre nuovi, grazie a milioni di canali che pubblicano contenuti su base regolare. Oltre ai contenuti caricati sulla piattaforma “belli e pronti”, negli ultimi anni ha sempre più preso piede lo streaming dal vivo, diventando una vera e propria tendenza tra i contenuti di YouTube.

Appunto per questo, YouTube non è rimasta a guardare ma ha implementato una nuova funzionalità che è adesso in rilascio per la propria versione mobile.

Arrivano i Live Rings

La novità della versione mobile di YouTube prende il nome di Live Rings, ed è stata annunciata da Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube, tramite il proprio profilo Twitter.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum — Neal Mohan (@nealmohan) February 18, 2022

In soldoni, come dice Neal Mohan, i Live Rings sono degli anelli che, a colpo d’occhio, aiuteranno l’utente a capire quando un canale sta trasmettendo contenuti in diretta.

Nello specifico, quando un canale inizia la trasmissione in diretta, viene visualizzato un anello rosso con la scritta “LIVE” nella parte bassa, attorno all’avatar di quel canale. L’utente potrà raggiungere la diretta direttamente cliccando sull’immagine del canale, senza dovere più visitare il canale per poterla guardare.

Questa “nuova” idea riprende concetti già sdoganati da piattaforme social come Instagram e TikTok che marciano regolarmente sui contenuti in diretta, e non è la prima volta che queste “app” prendono si ispirano a vicenda.

I Live Rings, come detto all’inizio, sono in rilascio per le versioni mobile di YouTube, ma non sappiamo se e quando verranno implementati anche per la versione desktop di YouTube.

Il rilascio dovrebbe avvenire lato server, ma vi consigliamo comunque di aggiornare l’app YouTube all’ultima versione disponibile tramite il Play Store di Google, utilizzando il badge che trovate sotto, o scaricando il file APK da APKMirror e installandolo manualmente.

