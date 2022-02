Una nuova funzionalità è appena stata individuata nella nuova versione dell’app YouTube per Android e consente agli utenti di effettuare ricerche nella cronologia delle visualizzazioni.

Andando nella sezione “Cronologia” accessibile tramite la scheda “Raccolta” in basso a destra, ora è possibile notare la barra con l’icona della lente e la dicitura “Cerca nella cronologia visualizzazioni” che permette di effettuare una ricerca testuale.

Una pressione del pulsante “X” alla destra della barra di ricerca chiude l’elenco risultante ripristinando la cronologia completa.

Potrebbe essere una funzione piuttosto utile in quanto permette di cercare un video già visto in precedenza senza dover scorrere il più delle volte anche molti elementi.

La funzionalità che consente di effettuare ricerche nella cronologia delle visualizzazioni è disponibile nella versione 17.06.33 dell’app YouTube per Android, tuttavia potrebbe non aver ancora raggiunto tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app YouTube per Android

Per verificare se la novità è già disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare l’app YouTube tramite il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. In alternativa è possibile scaricare il relativo file APK da APKMirror e installarlo manualmente.

