Qualche problema con il display di alcuni Samsung Galaxy S22 Ultra: in base alle segnalazioni sembra che il pannello del nuovo smartphone di punta del produttore abbia a volte uno strano comportamento, che potrebbe fortunatamente essere riconducibile a una grana software. Vediamo di cosa si tratta.

Problemi per il display di alcuni Samsung Galaxy S22 Ultra: come risolvere

Samsung Galaxy S22 Ultra rappresenta il fiore all’occhiello della gamma di inizio 2022 della casa di Seoul, composta da un totale di tre smartphone (gli altri due sono Galaxy S22 e Galaxy S22+). Dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, offre una “accecante” luminosità massima di 1750 nit e la compatibilità con la S Pen in pieno stile Galaxy Note.

Non sembra comunque che il pannello sia perfetto, e ad alcuni utenti sta infatti capitando quanto potete vedere nell’immagine qui in basso. Si tratta di una linea “pixellata” che corre orizzontalmente su tutto il display: è interessante che questa risulti all’incirca nella stessa posizione in tutti gli smartphone apparentemente afflitti dal problema.

Per ora la questione riguarda solo la versione Exynos di Galaxy S22 Ultra, ossia quella venduta in Italia. Se siete tra coloro che hanno riscontrato il problema al display e che stanno già pensando di rivolgersi all’assistenza, potrebbero però esserci buone notizie: dato che modificare la “Modalità schermo” all’interno delle impostazioni di sistema sembra risolvere, si dovrebbe trattare di una grana software alla quale sarà possibile mettere una pezza con un aggiornamento futuro. Del resto lo smartphone è appena uscito e qualche problema di gioventù può capitare.

Come fare per risolvere, almeno temporaneamente? Dovrebbe essere sufficiente (lo abbiamo testato personalmente, NdR) recarvi in “Impostazioni > Schermo > Modalità schermo” e impostare “Vivida“. Avete riscontrato anche voi questo problema con il display di Samsung Galaxy S22 Ultra? Fateci sapere la vostra esperienza nel solito box qui in basso e se siete riusciti a risolvere modificando le impostazioni.

