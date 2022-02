Motorola Moto G22 sembra ormai prossimo al lancio e se le recenti indiscrezioni, che pure avevano scavato piuttosto in profondità, non vi sono bastate, un’immagine con tutte le colorazioni dello smartphone e le sue specifiche tecniche praticamente complete dovrebbero soddisfare anche i più curiosi.

Il nuovo modello di Motorola ha già fatto il passaggio di rito nei database di certificazione ed è stato persino avvistato sul benchmark Geekbench, dove ha dato prova delle sue prestazioni ma soprattutto conferma della sua scheda tecnica. Adesso è arrivato il momento di completare il discorso in attesa della presentazione ufficiale.

Motorola Moto G22: leak definitivo

Stando a quanto riferisce la fonte, Motorola Moto G22 — successore di una serie storica che si è pian piano allargata a comprendere un numero sempre più ampio di modelli (non sembre entusiasmanti) — viene identificato con il nome in codice “Hawaii+“. Secondo la fonte sono almeno cinque i modelli a cui la casa alata sta lavorando con “Hawaii” nel nome in codice e, tanto per creare un po’ di confusione in più, non fanno neppure tutti parte della stessa lineup: basti pensare ad Hawaii+ Lite, che dovrebbe arrivare sul mercato come Moto E32s.

Tornando alle informazioni messe insieme da 91Mobiles, Motorola Moto G22 — che in alcuni mercati potrebbe cambiare nome e brand diventando Lenovo K15+ — dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo entro la fine del mese corrente con a bordo già Android 12.

La sua scheda tecnica dovrebbe comprendere un display LCD con risoluzione di 1600 x 720 pixel, 268 ppi e refresh rate a 90 Hz; a muovere il tutto un SoC MediaTek Helio G37 con CPU octa-core ARM A53 (quattro a 2.3 GHz e quattro a 1.8 GHz) e GPU a 680 MHz. Tra le varie configurazioni di memoria non dovrebbe mancare una classica con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile via microSD.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una singola anteriore da 16 megapixel (f/2.0) e una quadrupla posteriore con principale da 50 megapixel (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e le solite due (inutili) fotocamere da 2 megapixel (f/2.4) per macro e informazioni di profondità.

A completare il tutto una batteria da 5.000 mAh, la porta jack audio da 3.5 mm e un sensore di impronte integrato sul lato destro nel tasto power.

Le quattro colorazioni in cui Motorola Moto G22 dovrebbe essere proposto sono Cosmic Black, Iceberg Blue, Green e White e sono visibili di seguito.

