Dopo essere apparso su Geekbench, ed essere stato avvistato su diverse piattaforme di certificazione quali NBTC, EEC e FCC, il prossimo dispositivo di fascia medio bassa di Motorola, Moto G22, comincia a delinearsi in maniera più dettagliata. Vediamo quali sono le presunte specifiche tecniche e il prezzo di lancio.

Moto G22 avrà una grande batteria e Android 12

Nelle ultime ore, il leaker Nils Ahrensmeier tramite Twitter, ha rivelato quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del prossimo Moto G22, con tanto di prezzo di vendita. Secondo l’informatore, il dispositivo avrà un display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720) e frequenza di aggiornamento da 90 Hz; ad alimentare il tutto dovrebbe esserci il processore Helio G37, già utilizzato su Moto G Power, con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, espandibile tramite Micro SD.

Dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18 W e un peso complessivo di soli 185 grammi. Il comparto fotografico principale sarebbe composto da tre sensori: una fotocamera principale da 50 MP con apertura focale f/2.2, un obbiettivo ultra wide da 8 MP con apertura f/2.2 e FOV di 118 gradi e infine un sensore macro o profondità da 2 MP con f/2.4. Anteriormente, una fotocamera inserita con il classico foro nel display, centralmente, da 16 MP con apertura f/2.45. Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con Android 12 e si prevede un prezzo di vendita di 200 euro per tutte le colorazioni disponibili, ovvero Cosmic Black, Iceberg Blue e White.

L’informatore ha anche diffuso l’immagine che potete vedere in copertina, originariamente distribuita da evleaks, questa in realtà raffigura un telefono il cui nome in codice è Motorola Huawaii+ e che dovrebbe avere un display OLED ma, secondo le ultime indiscrezioni Moto G22 avrebbe un pannello LCD IPS. Ad ogni modo, non dovrebbe mancare molto prima che il brand annunci ufficialmente lo smartphone in questione, così da poterne vedere l’aspetto e confermare o smentire le caratteristiche trapelate.

