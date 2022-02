Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono comprensibilmente gli smartphone più in vista del momento e se anche voi ci avete messo gli occhi sopra, queste offerte per acquistare delle cover, anche ufficiali, a prezzi stracciati possono sicuramente tornarvi molto utili.

Offerte cover Samsung Galaxy S22 su Amazon

Le prime tre offerte che vediamo sono disponibili su Amazon: si tratta di cover Caseology vendute dal produttore e spedite da Amazon con Prime, pertanto già domani potrebbero essere tra le vostre mani. Eccole:

Offerte cover ufficiali Samsung Galaxy S22 su MediaWorld

Le cover che abbiamo appena visto non sono di vostro gradimento e preferireste acquistarne una ufficiale senza spendere un patrimonio? Nessun problema: da MediaWorld ci sono quelle in silicone in offerta a metà prezzo, vediamole subito:

Queste cover danno accesso anche ad uno sconto ulteriore: aquistandole in abbinamento al Samsung Caricabatterie Super Fast Charging (45W) o al Samsung Caricabatterie Super Fast Charging (25W), è possibile ottenere uno sconto del 50% sul caricabatterie:

Non dimenticate di consultare il nostro articolo sulle promozioni di lancio dei nuovi flagship Samsung.

