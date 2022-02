Dopo avervi parlato proprio nella giornata di ieri di alcuni render e informazioni trapelate del prossimo OPPO A76, ecco che con eccellente tempismo il colosso cinese ne ufficializza il lancio confermando, di fatto, gran parte delle specifiche tecniche trapelate nei leak.

Il prossimo smartphone low-cost di casa OPPO si presenta con un design moderno, tutt’altro che originale, realizzato in policarbonato e con una finitura opaca sul retro che mette in risalto la colorazione azzurra scelta dal produttore per questo modello.

Specifiche tecniche di OPPO A76

La scocca laterale, dello stesso colore del retro del dispositivo, ospita il sensore per la lettura delle impronte digitali, integrato nel pulsante di accensione.

Frontalmente OPPO A76 sfoggia uno schermo IPS da 6.5″ con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il pannello, inoltre, presenta un foro che ospita la fotocamera anteriore da 8 MP.

A proposito di fotocamere, il comparto non è certamente la specialità della casa come confermato anche dal modulo posteriore caratterizzato da un sensore principale da 13 MP e uno monocromatico da 2 MP la cui qualità fotografica dovrebbe allinearsi alla proposizione della concorrenza.

Il cuore dell’OPPO A76 è un Qualcomm Snapdragon 680 (solo 4G) con 5 GB di RAM fisica e 128 GB di memoria interna mentre il sistema operativo sarà la classica ColorOS 11.1, basata su Android 11.

Il tutto sarà alimentato da una capiente batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Oppo SuperVOOC a 33W che, stando a quanto dichiarato da OPPO, è in grado di ricaricare lo smartphone dallo 0% al 50% in 26 minuti. Batteria che in accoppiata al SoC tutt’altro che energivoro, dovrebbe garantire una grande autonomia.

L’OPPO A76 sarà disponibile solo in Malesia a partire da domani 19 febbraio nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black a un prezzo di circa 189 euro al cambio (899 Ringgit malesi).

Vi terremo aggiornati qualora OPPO dovesse annunciarne il lancio anche in Europa.

