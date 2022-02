Anche se ufficialmente lo smart working sembra pronto a finire nel cassetto, con il miglioramento della situazione sanitaria, sono molte le aziende che stanno puntando sul lavoro da remoto e da casa, così come i lavoratori che con questa modalità stanno trovando un modo per coniugare gli impegni della vita quotidiana con quelli legati alla propria professione.

Spesso però mancano strumenti adeguati in casa e per molti è stato necessario acquistare nuove attrezzature, a partire da un computer. Chi ha deciso di assemblare una build, magari da riutilizzare per il gioco, si è spesso scontrato con gli elevati costi del software. Se fino a qualche anno fa molti optavano per software pirata, spesso in maniera inconsapevole, oggi è impensabile avere un computer e non dotarlo di software originale.

In questo modo infatti è possibile ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e continuare a lavorare in maniera sicura, senza correre il rischio di perdere i propri dati o di vederseli sottrarre da qualche malintenzionato. Per ovviare ai costi elevati però c’è una soluzione: MMORC. Si tratta di uno store online, che da diversi anni opera in questo mercato, occupandosi di chiavi di attivazione per i principali software.

Vi serve una chiave per attivare la vostra copia di Windows 11 o del nuovissimo Office 2021? Niente paura, con pochi euro avrete una chiave originale e permanente, da utilizzare per rendere completamente funzionante il software e poterlo utilizzare in tutta sicurezza.

In questo periodo inoltre è in corso, su MMORC, una vendita promozionale con la possibilità, utilizzando alcuni codici sconto esclusivi, di risparmiare ulteriormente sui già ottimi prezzi. Utilizzando il codice TTA62, ad esempio, risparmierete il 62% sui seguenti prodotti:

Se tra questi prodotti non avete trovato quello che fa al caso vostro, con il codice TTA47 potete ottenere uno sconto del 47%, decisamente allettante, su numerosi altri prodotti, Microsoft e non, incluse alcune soluzioni antivirus.

Ricordate che MMORC supporta il pagamento con PayPal, che potete ottenere il rimborso dei vostri acquisti in qualsiasi momento e che se doveste avere problemi o quesiti potete rivolgervi al servizio di assistenza, che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria