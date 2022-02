In vista dell’evento di lancio della serie RedMagic 7 programmato per il 17 febbraio, Nubia ha pubblicato nuovi poster per alimentare l’interesse per il suo imminente smartphone da gioco.

RedMagic 7 utilizzerà un nuovissimo chipset di gioco indipendente soprannominato Red Core No. 1 che elaborerà suoni, luci, vibrazioni e input tattili.

I nuovi poster hanno anche propagandato l’elaborato sistema di dissipazione del calore dello smartphone basato su un sistema di raffreddamento multistadio con una ventola di raffreddamento attiva da 20.000 giri/min con pressione dell’aria e flusso d’aria migliorati e rumore ridotto rispetto alla serie RedMagic 6.

Previous Next Fullscreen

Nubia svela il sistema di raffreddamento della serie RedMagic 7

Nubia RedMagic 7 adotterà anche la piastra di raffreddamento VC più grande di sempre che copre un’area totale di 41.279 mm², il 30% più grande del suo predecessore, inoltre l’azienda offrirà separatamente un case di raffreddamento attivo. RedMagic 7 sarà anche il primo smartphone da gioco dotato di una fotocamera sotto il display.

Geekbench conferma ancora una volta che RedMagic 7 utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che nei test ha ottenuto ben 1.264 punti nel reparto single-core e 3.744 punti nel test multi-core, mentre Wi-Fi Alliance conferma che il dispositivo offrirà connettività Wi-Fi dual-band e Android 12.

In copertina: Nubia Red Magic 6 Pro

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare