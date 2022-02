Google sta lancia un paio di nuovi widget per l’app Chrome e rende ufficiale su desktop la funzione Journeys che consente di rivisitare le navigazioni passate raggruppandole per argomento.

Nuovi widget per l’app Google Chrome

Il nuovo widget 4×1 offre un campo “Cerca” che apre immediatamente la Omnibox di Google Chrome per inserire rapidamente un URL o una ricerca. Non mancano un microfono per avviare una ricerca vocale, la possibilità di aprire una scheda di navigazione in incognito, Google Lens e persino il mini gioco Dino offline.

Aumentando l’altezza del widget, la casella di ricerca occupa la riga superiore e la riga delle scorciatoie si sposta in basso. Questo widget può essere a sfondo chiaro o scuro, ma non supporta i colori dinamici del design Material You.

I widget sono in fase di implementazione con la versione 98 di Google Chrome, tuttavia è possibile attivarli immediatamente abilitando i seguenti flag:

chrome://flags/#enable-quick-action-search-widget-android

chrome://flags/#enable-quick-action-search-widget-android-dino-variant

Chrome Journeys

Dopo aver debuttato come esperimento in ottobre, Chrome Journeys è ora disponibile su desktop in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, olandese, portoghese e turco. La funzionalità raggruppa automaticamente per argomento i siti visitati e le ricerche effettuate, consentendo agli utenti di riprendere facilmente da dove erano rimasti.

Ad esempio se l’utente inserisce una ricerca già effettuata in precedenza, la Omnibar chiederà se desidera riprenderla tenendo conto di quanto ha interagito con un sito in modo da mettere le informazioni più rilevanti in primo piano e al centro e fornendo anche suggerimenti utili sulle ricerche correlate.

È possibile eliminare qualsiasi raggruppamento, elementi particolari o disattivare completamente la funzionalità dalle impostazioni di Chrome, inoltre Google sincronizza la cronologia solo sul dispositivo locale e non nel cloud, tuttavia quest’ultima opzione potrebbe essere introdotta in futuro in base al feedback degli utenti.

Nel frattempo Google ha inserito nuove azioni di Chrome che possono essere inserite nella barra degli indirizzi per aprire rapidamente le impostazioni e accedere ad altre parti del browser desktop. Presto le seguenti azioni supporteranno più lingue e approderanno anche sui dispositivi mobili:

“Gestisci impostazioni”

“Personalizza Chrome”

“Visualizza la cronologia di Chrome”

“Gestisci impostazioni di accessibilità”

“Condividi questa scheda”

“Gioca a Chrome Dino”

