Le applicazioni di Google sono, per ovvi motivi, tra le più scaricate nei nostri dispositivi Android. Le videochiamate hanno sempre suscitato negli utenti un certo fascino, divenuto ancora maggiore negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni ai rapporti umani causati dalla pandemia che stiamo affrontando. Poter parlare “faccia a faccia” con amici e familiari, anche a distanze notevoli, è sicuramente una funzione molto comoda e apprezzata. Google Duo è un’ottima alternativa per fare tutto questo, nel vasto panorama di applicazioni concorrenti, e ora entra a far parte del club delle applicazioni con 5 miliardi di download.

Anche per Google Duo arriva il traguardo dei 5 miliardi di download

Google Duo ha raggiunto un’importante traguardo, è stata scaricata 5 miliardi di volte dal Play Store. C’è una doverosa precisazione da fare: l’applicazione in questione infatti è installata di default sulla maggior parte dei telefoni Android, e questo potrebbe aver contribuito in maniera considerevole al raggiungimento di questo obbiettivo. Ciò nonostante, considerando che la maggior parte degli utenti fa affidamento esclusivamente sulle applicazioni già presenti sullo smartphone (pensate ad esempio a vostra madre o ad una zia anziana che non sono in grado di scaricare app dal Play Store in autonomia) è lecito presumere che venga comunque utilizzata da un gran numero di utenti.

Un altro aspetto da considerare nella sua capillare diffusione è legato agli assistenti domestici smart di Big G, se volete infatti chiamare a casa, dove magari c’è un Nest Hub pronto a ricevere la videochiamata, avete per forza di cose bisogno di appoggiarvi a Duo che svolge comunque egregiamente il compito assegnato. Se siete soliti utilizzare altre soluzioni per le vostre videochiamate e non avete mai provato Google Duo, vi invitiamo a dargli una possibilità scaricandolo tramite il badge sottostante.