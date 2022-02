POCO X3 Pro è stato lanciato sul mercato lo scorso anno, offre un hardware di ottimo livello per la fascia di prezzo in cui si posiziona, è un dispositivo molto completo che riesce a coniugare un design premium (grazie anche a un ampio display con cornici sottili) con ottime prestazioni. Ve lo abbiamo consigliato in svariate occasioni, anche grazie ad alcune offerte di cui ha goduto che consentivano di portarlo a casa con un ulteriore risparmio economico, il che non fa mai male. Oggi facciamo qualche considerazione sul suo successore, atteso per l’anno in corso, POCO X4 Pro 5G. Come vi abbiamo anticipato qui, il dispositivo in questione potrebbe presumibilmente essere un rebrand di uno smartphone che già conosciamo. Facciamo il punto della situazione.

Poco X4 Pro 5G potrebbe scendere a compromessi rispetto a Poco X3 Pro

POCO X4 Pro 5G ha già ottenuto le certificazioni necessarie prima della commercializzazione, segno di un lancio che non dovrebbe tardare molto. Di conseguenza le autorità di regolamentazione hanno rilasciato il numero modello di questo dispositivo che, nella versione globale, ha il codice 2201116PG. È interessante notare la somiglianza con il codice modello di un altro smartphone, Redmi Note 11 Pro 5G,che sempre nella sua versione internazionale, ha come codice modello 2201116SG. Dunque è più che lecito presumere che POCO X4 Pro 5G altro non sia che un rebrand di Redmi Note 11 Pro 5G.

Se questa ipotesi fosse corretta, il futuro smartphone di casa POCO avrebbe un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione FULLHD+, processore Snapdragon 695, fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Inoltre dovrebbe avere una batteria da 5000 mAh con ricarica a 67 W, fotocamera frontale da 16 MP e triplo sensore posteriore da 108 MP + 8 MP + 2 MP.

Al momento non ci sono conferme da parte di POCO ma al TENAA è stato certificato un dispositivo Redmi con codice 2201116SC, questo potrebbe significare, considerando la successione numerica del codice, che Poco X4 Pro 5G sarebbe la variante globale dello stesso smartphone. Se tutto ciò fosse confermato, è evidente che vi siano delle rinunce rispetto a POCO X3 Pro, soprattutto dal punto di vista delle possibili prestazioni.

Potrebbe anche interessarti: recensione POCO X3 Pro