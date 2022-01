Dopo aver chiuso in bellezza il 2021 con il lancio della serie Xiaomi 12, il colosso cinese sembra intenzionato a ripartire alla grande anche per quanto riguarda il 2022. Sono decisamente tanti i rumor che circolano in rete, relativi anche alle novità legate ai brand Redmi e POCO, indipendenti ma sempre legati a doppio filo a Xiaomi.

Xiaomi MIX Fold 2

Dopo una partenza in sordina sembra che le vendite degli smartphone pieghevoli siano destinate a una forte crescita nel corso del 2022, grazie a un numero crescente di modelli lanciati da parecchi produttori. Tra questi non manca ovviamente Xiaomi, che fa tesoro dell’esperienza altrui per proporre un modello maggiormente ergonomico.

Xiaomi MIX Fold 2, che sarà presentato nel corso dei prossimi mesi (si parla della fine di marzo in Cina), avrà un design simile al predecessore riprendendo quindi lo schema a libro. A differenza di Samsung, che ha optato per uno schermo “esterno” molto allungato, con fattore di forma 25:9, Xiaomi sembra orientata verso una scelta più simile a quella fatta da OPPO e HONOR.

Il noto leaker Digital Chat Station infatti sostiene infatti che il colosso cinese stia lavorando a un nuovo pieghevole con uno schermo esterno dotato di fattore di forma 21:9, mentre quello interno avrebbe un rapporto di 10,5:9, pari quindi a due schermi 21:9 appaiati. Entrambi gli schermi avrebbero inoltre una frequenza di refresh di 120 Hz, con un Samsung Ultra Thin Glass a proteggere lo schermo interno.

Per il proprio pieghevole la compagnia di Lei Jun avrebbe scelto uno Snapdragon 8 Gen 1, per garantire prestazioni di livello assoluto, con un comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 50 megapixel per foto di qualità.

Maggiori dettagli in merito arriveranno comunque nel corso delle prossime settimane, nella speranza che il secondo pieghevole Xiaomi arrivi anche sui mercati internazionali.

La serie Redmi Note 11

Xiaomi ha confermato il lancio sui mercati globali della serie Redmi Note 11, che avverrà il prossimo 26 gennaio nel corso di un evento che potrebbe vedere anche la presentazione della versione globale di MIUI 13.

Ancora una volta la compagnia ha scelto una politica che punta sulla quantità, per cui dovremo prepararci a una invasione di modelli con sigle molto simili, e a versioni con nomi diversi a seconda dei mercati di commercializzazione.

Al momento dovrebbero essere cinque gli smartphone presentati, tutti destinati al mercato globale e a quello indiano con una sola eccezione. Si parte da Redmi Note 11 (codename Spes in India e Spesn in versione Globale) per passare a Redmi Note 11S (Miel globale), Redmi Note 11 Pro 4G (Vida in India e Viva Global), Redmi Note 11 Pro 5G (Veux Global) e Redmi Note 11 Pro+ 5G (Pissaropro global).

Quest’ultimo modello è già in vendita in India col nome di Xiaomi 11i HyperCharge mentre i due modelli indicati solo per il mercato globale (11S e 11 Pro 5G) potrebbero arrivare con altri nomi anche in India.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti proprio dall’India, l’intera serie Note 11 di Redmi sarebbe dotata di schermi AMOLED e sarebbe destinata a essere commercializzata con MIUI 13 a bordo. Continuate a seguirci perché non mancheranno nuove indiscrezioni nei prossimi giorni.

Redmi K50

La serie Redmi K50 è stata finora protagonista di una quantità smisurata di rumor e anticipazioni, molte delle quali dalla stessa compagnia. L’ultima anticipazione, proveniente ancora una volta da Digital Chat Station, riguarda Redmi K50 Gaming Edition e il chipset che sarà utilizzato.

Lo smartphone, che come indica chiaramente il nome sarà dedicato agli appassionati di gaming, utilizzerà uno Snapdragon 8 Gen 1, con un nuovo motore SSC 1016 sull’asse delle X per una delle vibrazioni più potenti tra gli smartphone Android.

Lo smartphone dovrebbe inoltre utilizzare un vetro Gorilla Glass Victus e un sistema di raffreddamento a doppia camera di vapore, per mantenere sotto controllo le temperature anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

La batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 120 watt dovrebbe garantire una buona autonomia e una ricarica completa in appena 17 minuti.

Novità anche per POCO

Chiudiamo con una novità legata a POCO, che dovrebbe lanciare a breve POCO X4 Pro 5G. Il nome è comparso nelle scorse ore sul database IMEI, che registra i numeri seriali di ogni smartphone prodotto.

Non ci sono ulteriori informazioni in merito alla scheda tecnica del nuovo smartphone ma non ci stupiremmo se, come già accaduto in passato, dovessimo trovarci di fronte a un rebrand, ovvero uno smartphone già in vendita su altri mercati con un nome diverso.