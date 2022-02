Sul Huawei Store è già tempo di pensare a San Valentino con le nuove offerte disponibili da oggi 3 febbraio 2022. Gli sconti sono validi fino al 14 febbraio, salvo esaurimento scorte, e permettono di risparmiare fino al 45% su tanti prodotti del marchio e di ottenere regali esclusivi. Andiamo insieme a scoprire l’iniziativa.

San Valentino è già arrivato sul Huawei Store: ecco le offerte

Le offerte di San Valentino del Huawei Store riguardano tantissimi prodotti del marchio, dagli smartphone Android ai PC, dagli smartwatch ai tablet, dalle cuffie wireless agli speaker. In occasione del lancio dei nuovi prodotti, la casa cinese ha previsto alcuni regali in bundle, come ad esempio:

Oltre a queste sul sito sono disponibili numerose altre promozioni, come:

Le offerte non finiscono qui…

Oltre alle suddette proposte di San Valentino sul Huawei Store sono disponibili nuovi coupon in occasione del lancio dei nuovi prodotti, ossia Huawei P50 Pro, Huawei P50 Pocket, Watch GT Runner e Sound Joy:

100 euro di sconto su Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket con il coupon AP50100 – fino al 28 febbraio 2022

– fino al 28 febbraio 2022 30 euro di sconto su Huawei Watch GT Runner con il coupon AHGT30 – fino al 28 febbraio 2022

– fino al 28 febbraio 2022 10% di sconto su Huawei Sound Joy con il coupon AJOY10 – fino al 28 febbraio 2022

Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul Huawei Store, della promozione dedicata agli innamorati o meno, potete seguire il link qui sotto.

