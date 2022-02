ASUS ZenFone 8 è disponibile in offerta sull’eShop ufficiale del produttore e può essere acquistato con un bel risparmio insieme a qualche utile accessorio. La casa taiwanese propone infatti più del 10% di sconto sullo smartphone e il 30% sulle “protezioni”: vediamo tutto nel dettaglio.

ASUS ZenFone 8 è in offerta sull’eShop insieme a un paio di accessori

ASUS ZenFone 8 è uno dei pochi smartphone Android recenti di fascia alta con dimensioni che possiamo definire compatte. Certo, niente a che vedere con i compatti di qualche anno fa, ma stiamo pur sempre parlando di un dispositivo con una diagonale del display sotto i 6 pollici: una vera rarità di questi tempi, soprattutto nel mondo del robottino dove non esiste ad esempio un iPhone 13 mini.

Proprio per questa sua particolarità è stato anche il protagonista il mese scorso di una nostra riprova, pensata per scoprire come se la cavasse dopo l’aggiornamento ad Android 12.

Nonostante le dimensioni compatte ASUS ZenFone 8 mette a disposizione una scheda tecnica davvero niente male, che include schermo AMOLED Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate, SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (con OIS) e ultra-grandangolare da 12 MP, certificazione IP68 contro acqua e polvere e batteria da 4000 mAh.

Lo smartphone è disponibile sull’eShop ufficiale ASUS a 619 euro con spedizione gratuita (in 2-3 giorni lavorativi), eventualmente anche in tre rate senza interessi. In più, chi lo acquista entro il 14 febbraio 2022 può portarsi a casa con il 30% di sconto (visibile durante il checkout) due accessori: lo Screen Protector e la Cover Rhinoshield.

