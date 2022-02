A distanza di poco più di un mese dalla presentazione ufficiale di OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole di questo produttore, arrivano nuove interessanti anticipazioni sui progetti dell’azienda per quanto riguarda i dispositivi dotati di schermi che si piegano.

In particolare, pare che OPPO si stia preparando per il lancio del suo primo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia, ossia un telefono con un design che dovrebbe ricordare ad esempio quello di Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

OPPO prepara anche il primo smartphone pieghevole a conchiglia

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker Mukul Sharma, il produttore asiatico avrebbe in programma di lanciare sul mercato questo smartphone entro la fine del terzo trimestre del 2022, quindi entro settembre.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche del primo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia di OPPO ma pare che il produttore abbia in progetto di proporlo ad un prezzo più basso rispetto a quello di Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Al momento non è stato nemmeno deciso quello che dovrebbe essere il suo nome ufficiale anche se non pare vi siano dubbi sul fatto che il device verrà incluso nella serie OPPO Find.

Sembra, inoltre, che OPPO non sia al lavoro soltanto su questo modello pieghevole, in quanto avrebbe già iniziato a sviluppare anche un altro device di questo tipo, un telefono che dovrebbe essere lanciato sul mercato come successore di OPPO Find N.

Purtroppo anche in questo caso non vi sono anticipazioni su quelle che potrebbero essere le sue principali caratteristiche né è chiaro quando tale device potrebbe fare il proprio esordio sul mercato anche se un brevetto ottenuto di recente dal produttore potrebbe fornirci qualche spunto.

Stando alla documentazione relativa alla richiesta di brevetto di design depositata da OPPO presso la CNIPA (China National Intellectual Property Administration), il produttore ha studiato una soluzione che si basa sull’utilizzo di una doppia cerniera.

Le dimensioni complessive dello smartphone ricordano quelle di OPPO Find N ma la seconda cerniera consente alla parte più a destra (ove è presente una tripla fotocamera) di essere piegata nell’altra direzione.

Una cosa, tuttavia, pare essere già certa: OPPO ha deciso di fare sul serio nel settore degli smartphone pieghevoli.

