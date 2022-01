Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano problemi di funzionamento della modalità Picture in Picture (nota anche con la sigla PIP) di Google Maps dopo avere effettuato l’aggiornamento del proprio device ad Android 12.

Sebbene le prime segnalazioni abbiano riguardato Google Maps, pare che il problema non sia limitato a tale applicazione e ricomprenda anche altre app Android molto popolari, come ad esempio Netflix, YouTube e Facebook.

Inoltre, il bug sarebbe piuttosto generalizzato anche per quanto riguarda gli smartphone colpiti, ricomprendendo modelli di vari produttori (la prima segnalazione sul forum di supporto di Google si riferiva ad un Samsung).

In questi casi, i tentativi da fare per provare a risolvere il problema sono riavviare lo smartphone, svuotale la cache della memoria, disinstallare le app che non funzionano e procedere alla loro reinstallazione ma, stando a quanto si apprende, si tratta di soluzioni che non portano a concreti benefici e probabilmente gli utenti che hanno riscontrato tale bug non potranno fare altro che attendere un aggiornamento software da parte di Google che porti con sé un fix.

Google potrebbe avere già la soluzione al problema di Android 12

E una sorta di indizio che il team di sviluppatori abbia iniziato a lavorare ad una soluzione per tale problema è arrivata nelle scorse settimane: pare, infatti, che intorno alla metà di gennaio sia stato rilasciato per gli smartphone della serie Google Pixel un aggiornamento volto a risolvere proprio tale bug (“fix for issue causing PIP window to render incorrectly for certain apps”).

Resta da capire se il fix in questione abbia avuto l’effetto sperato dal team di Google e quanto tempo sarà necessario al colosso di Mountain View per implementare tale soluzione in un update software che possa risolvere il problema anche per gli smartphone degli altri produttori già aggiornati ad Android 12.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.