Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android o di uno smartwatch? O magari di entrambi? Le offerte MediaWorld della Samsung Week permettono di combinare più prodotti della casa sud-coreana e due iniziative ottenendo prezzi davvero niente male. Un esempio? Acquistando Samsung Galaxy S21 potreste portarvi a casa un Galaxy Watch4 Classic senza aggiungere un centesimo (anzi)!

Samsung Galaxy Watch4 Classic è in regalo acquistando Galaxy S21 da MediaWorld

L’iniziativa Samsung Week l’abbiamo conosciuta giusto ieri: prevede uno sconto di 50, 100 o 250 euro in base all’importo speso in negozio o online sui prodotti aderenti (250, 500 o 1000 euro). Acquistando ad esempio un Samsung Galaxy S21 in promozione a 729 euro e aggiungendo al carrello Galaxy Watch4 Classic (299,99 euro di listino) è possibile portarsi a casa il “pacchetto” a 778,99 euro (visto il raggiungimento della soglia più alta, quella da 1000 euro).

Non è però finita qui, perché sul sito MediaWorld è disponibile un’altra promozione che prevede un ulteriore sconto di 50 euro con l’acquisto combinato di uno smartphone compatibile e di Galaxy Watch o delle cuffie Galaxy Buds. Questo significa che il totale nel carrello diventa di 728,99 euro, un centesimo meno del prezzo iniziale di Galaxy S21: in sostanza, come potete vedere nel riepilogo dell’ordine qui sotto, lo smartwatch è gratis!

Questa combinazione è solo un esempio, ma potete provare ad acquistare altri prodotti simili, come Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy Watch4. Per scoprire tutte le proposte MediaWorld della Samsung Week e per “sperimentare” eventuali altri acquisti in abbinamento non vi resta altro da fare che seguire il link qui sotto.

Scopri tutte le offerte MediaWorld Samsung Week

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S21 | Recensione Samsung Galaxy Watch4