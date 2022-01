Xiaomi è nota per essere un tantino taccagna sul fronte degli aggiornamenti, dato che fornisce due aggiornamenti Android e tre della MIUI per la maggior parte dei suoi smartphone, sempre che non siano dotati di chipset MediaTek, che di solito ricevono ancora meno aggiornamenti rispetto ai modelli basati su Qualcomm.

Per fortuna non sembra essere così per tre popolari smartphone Xiaomi del 2020 che riceveranno non solo la MIUI 13 ma anche Android 12.

Redmi 9, Redmi Note 9 e POCO M2 avrebbero ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 internamente

Secondo quanto riportato da Xiaomiui, per gli smartphone Redmi 9, Redmi Note 9 e POCO M2 sarebbe già pronto un aggiornamento interno basato sull’ultima versione di Android.

I suddetti dispositivi hanno già ricevuto il major update ad Android 11, quindi Android 12 sarebbe il loro secondo importante aggiornamento del sistema. Stesso discorso per MIUI 13 che rappresenterebbe il secondo importante aggiornamento della MIUI, visto che questi smartphone sono stati lanciati con MIUI 11 e in seguito sono stati aggiornati a MIUI 12.

Il prossimo aggiornamento MIUI 13 basato su Android 12 sarebbe probabilmente l’ultimo major update per Redmi 9, Redmi Note 9 e POCO M2, ma si spera questo che sia un segnale del fatto che Xiaomi stia perlomeno valutando di essere un po’ più generosa in futuro sul fronte degli aggiornamenti software.

