Motorola lancia in Italia Moto G200 5G e Moto G51 5G, due nuovi smartphone Android di fascia media presentati lo scorso novembre 2021. Il primo dei due è già disponibile all’acquisto su Amazon in offerta, con un ribasso interessante.

Motorola Moto G200 5G e Moto G51 5G arrivano in Italia

Motorola Moto G200 5G è uno smartphone di fascia medio-alta dalle dimensioni generose: è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 888+, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna e di un display IPS Max Vision 20:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ e a 144 Hz.

Mette a disposizione il sistema di fotocamere più avanzato finora in un telefono della serie Moto G, lo stesso della serie Edge: a spiccare il sensore da 108 MP con tecnologia binning Ultra Pixel, in grado di offrire una sensibilità in condizioni di scarsa luminosità 9 volte migliore; al suo fianco un sensore che offre due prospettive in una, ossia ultra-grandangolo e Macro Vision, e un sensore pensato per la profondità. Lato video il dispositivo arriva a registrare fino alla risoluzione 8K.

Da non scordare la funzione Ready For, che permette di collegare Moto G200 5G a uno schermo più grande, tramite cavo o in modalità wireless, per ottenere un’esperienza più coinvolgente.

Motorola Moto G51 5G è sempre caratterizzato da un ampio schermo da 6,8 pollici Full-HD+ (questa volta con 120 Hz di refresh rate), ma è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 480 Pro, un chipset che secondo i dati risulta due volte più veloce della generazione precedente. Il comparto fotografico vede la presenza di un sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 118° e per la profondità da 8 MP e da uno Macro Vision da 2 MP.

Prezzi e disponibilità di Motorola Moto G200 5G e Moto G51 5G

Motorola Moto G200 5G è già disponibile su Amazon.it con uno sconto niente male: rispetto ai 599,90 euro consigliati, può essere acquistato in offerta a tempo a 489,90 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime. Motorola Moto G51 5G è in arrivo in queste ore, ma nel momento in cui scriviamo non è ancora apparso su Amazon: potete acquistarlo sul sito ufficiale a 279,90 euro.

