La settimana si apre con tante nuove offerte eBay degli Imperdibili, a disposizione fino al 30 gennaio 2022 salvo esaurimento scorte. Gli sconti toccano anche questa volta una quantità enorme di prodotti, ma in questa sede ci siamo concentrati solo sulle migliori occasioni riguardanti smartphone e tablet Android. Partiamo subito.

Le migliori offerte Android eBay della settimana (24-30 gennaio 2022)

Le offerte Android non mancano su eBay nemmeno questa settimana e toccano dispositivi di fascia alta, come Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 e OPPO Find X3 Pro, ma anche di fascia media come Xiaomi 11 Lite 5G NE e di fascia bassa. Le proposte che stiamo per vedere sono disponibili fino alle 23:59 di domenica 30 gennaio 2022, a meno di esaurimento.

Ecco dunque le migliori offerte Android degli Imperdibili eBay della settimana:

Questa era solo una selezione degli sconti Android più interessanti che possiamo trovare su eBay. Per consultare tutte le proposte del sito non resta altro da fare che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che su eBay è ancora disponibile l’ultimo coupon, valido per ottenere uno sconto del 10% extra su tantissimi prodotti.

Offerte Imperdibili eBay (24-30 gennaio 2022)

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android