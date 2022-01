A distanza di qualche giorno dal lancio delle nuove offerte Imperdibili, eBay propone un coupon valido su tante categorie di prodotti, tra le quali diverse riguardanti la tecnologia. Vediamo come funziona il codice sconto e come utilizzarlo.

Come utilizzare il nuovo coupon eBay PITGEN22

Da oggi è valido il nuovo coupon eBay PITGEN22, utilizzabile su tantissimi prodotti delle categorie specificate sul sito. Il codice, sfruttabile anche sui prodotti già scontati, può essere usato massimo due volte per utente e consente di risparmiare il 10% fino a un massimo di 50 euro. È prevista una spesa minima, ma è bassa: 10 euro.

Il coupon resta disponibile fino alle 23:59 del 2 febbraio 2022 ed è valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie elencate da eBay: tra queste possiamo trovare videogiochi, cuffie, smartwatch, decoder, HDD, SSD, accessori per PC, componenti per smartphone e informatica e non solo.

Tra le proposte più interessanti possiamo ad esempio trovare questi smartwatch Wear OS:

Come utilizzare il coupon eBay? È semplicissimo: basta aggiungere il prodotto desiderato al carrello e inserire il codice PITGEN22 nel modulo di pagamento. Per consultare termini e condizioni del buono sconto potete seguire questo link, mentre qui in basso potete accedere alla lista di prodotti compatibili con l’iniziativa.

Coupon PITGEN22 eBay

