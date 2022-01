Se siete alla ricerca dell’offerta giusta per acquistare Amazfit Bip S, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro e in virtù della quale potreste avere lo smartwatch ad uno dei prezzi più bassi mai proposti.

Rispetto al prezzo di listino, pari a 69,90 euro, al momento Amazfit Bip S è disponibile su Amazon a 49,90 euro e gli utenti potranno usufruire di un ulteriore sconto del 20% valido per tutta la giornata odierna al momento dell’acquisto (salvo esaurimento dei coupon disponibili).

Ricordiamo che parliamo di uno smartwatch economico che può contare su un display a colori di tipo transreflective da 1,28 pollici con risoluzione 176 x 176 pixel, pensato per un utilizzo all’aperto (l’ideale per chi desidera un compagno per le proprie sessioni di allenamento), un sensore BioTracker PPG per il monitoraggio del battito cardiaco, la connettività Bluetooth 5.0, un modulo GPS/GLONASS a basso consumo di energia, una cassa resistente all’acqua fino a 5 ATM (ciò rende il device adatto anche per il nuoto o per le attività sportive intense), un pulsante laterale sulla destra in acciaio inossidabile 316L e una batteria da 190 mAh (che, a dire del produttore, è in grado di garantire 40 giorni di autonomia di utilizzo standard).

Per quanto riguarda l’aspetto software, Amazfit Bip S può contare su varie modalità sportive, un sistema di assistenza per la salute che fornisce consigli giornalieri sullo stato di benessere, la possibilità di controllare la musica in riproduzione sullo smartphone e il sistema Huami-PAI (Personal Activity Intelligence).

Come avere Amazfit Bip S su Amazon a meno di 40 euro

Se desiderate sfruttare l’opportunità di acquistare lo smartwatch di Amazfit a poco meno di 40 euro dovete selezionare il relativo coupon al momento del pagamento e completare la procedura entro il termine di scadenza del coupon.

Acquista Amazfit Bip S su Amazon a un super prezzo

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.

