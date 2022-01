Nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove interessanti anticipazioni su una versione 5G di Huawei P50 e sull’attesa serie Huawei Mate 50.

In arrivo una speciale versione 5G di Huawei P50

La serie Huawei P50 è stata lanciata dal colosso cinese lo scorso anno ma, a causa dei problemi di disponibilità di processori, non può contare sul supporto alla connettività 5G.

Stando alle ultime indiscrezioni, Huawei avrebbe in programma di lanciare un nuovo modello della serie Huawei P50 dotato di connettività 5G, smartphone che dovrebbe essere realizzato da TD Tech, azienda licenziataria dei prodotti hardware del colosso cinese.

Questa non sarà la prima volta che TD Tech produrrà un dispositivo Huawei: il TD Tech N8 Pro, infatti, è fondamentalmente un Huawei nova 8 Pro 5G e tale azienda ha anche realizzato la serie Huawei Mate 40 e altri modelli. Resta da vedere se TD Tech darà o meno alla serie Huawei P50 un nuovo nome.

Ad ogni modo, pur essendo un dispositivo TD Tech, la maggior parte dei componenti di questo nuovo smartphone proverrà da Huawei.

TD Tech ha in programma di personalizzare anche molti altri device di Huawei, come le serie Mate, P, nova, Watch GT, Band e MatePad: si tratta, in sostanza, di una delle soluzioni studiate dal colosso cinese per “aggirare” il ban commerciale inflitto dal governo statunitense.

Un interessante concept di Huawei Mate 50

Tra gli smartphone in arrivo nei prossimi mesi vi dovrebbero essere anche quelli della serie Huawei Mate 50 e nelle scorse ore in Rete è apparso un concept che prova a darci qualche spunto su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche del modello base.

Per il display il produttore potrebbe decidere di non esagerare per quanto riguarda la grandezza, puntando su una diagonale compresa tra i 6,28 e i 6,38 pollici, con un pannello OLED, i bordi curvati e un foro in alto al centro per la fotocamera frontale.

La fotocamera posteriore di Huawei Mate 50 potrebbe essere composta da tre sensori (di cui uno ultra grandangolare e uno periscopico), inseriti in un modulo di forma circolare.

Per quanto riguarda il processore, il colosso cinese starebbe testando sia una versione con CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (modello 4G) che una con chip Kirin 9000 5G ma sul mercato dovrebbe arrivare soltanto la prima.

Per il lancio della serie Huawei Mate 50 probabilmente ci sarà da attendere sino all’estate. Staremo a vedere.