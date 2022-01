Di recente Google ha provveduto ad aggiornare la web app della Calcolatrice preinstallata di Chrome OS e, mentre la web app di per sé non è cambiata più di tanto, la sua disponibilità è stata ampliata di parecchio, tanto che ora può essere sfruttata su praticamente qualsiasi sistema operativo, sia mobile che desktop.

Non parliamo dell’app Google Calcolatrice per Android, bensì della versione dell’app Calcolatrice di Google che da anni ormai i possessori di dispositivi Chromebook hanno a disposizione gratuitamente. La stessa è stata sviluppata con tecnologia Web, tuttavia si tratta di un’applicazione nativa che arriva preinstallata con Chrome OS. L’app Calcolatrice presenta un’interfaccia estremamente semplificata e user friendly, tuttavia oltre il layout iniziale presenta anche funzioni più avanzate per geometria e trigonometria.

Negli ultimi anni, la casa di Mountain View ha iniziato a prendere le distanze da app native come questa sui Chromebook, optando piuttosto, ove possibile, per delle web app oppure per applicazioni Android e Linux. Un esempio di ciò è Google Canvas, che permette agli utenti di creare dei semplici disegni suoi propri Chromebook e che è interamente online, dunque non è pre-installata e non richiede alcun download successivo da parte dell’utente.

A partire dal recente aggiornamento a Chrome OS 97, anche la Calcolatrice di Google ha compiuto questo salto diventando fully online. Ciò viene reso evidente dal fatto che adesso, su Chrome OS, quando l’app viene aperta è possibile scorgere brevemente l’URL calculator.apps.chrome nella barra dell’app. Nonostante l’app sia ora interamente online, non ci sono problemi per l’utilizzo offline, che viene reso possibile sfruttando la tecnologia delle Progressive Web App (PWA).

Dal punto di vista dei possessori di dispositivi Chromebook, questa trasformazione della Calcolatrice di Google non comporterà alcun cambiamento degno di nota sul piano dell’usabilità o delle funzioni disponibili. Come è stato fatto notare da alcuni utenti, comunque, un piccolo lato negativo c’è ed è una conseguenza del maggior larghezza minima dell’app rispetto alla versione precedente, che in alcuni contesti potrebbe risultare meno comoda. Per il resto, l’app è sempre la solita, con la sola grande differenza — per il futuro — che ora Google potrà aggiornarla, e dunque migliorare eventuali difetti, separatamente dagli aggiornamenti dell’intero Chrome OS.

La trasformazione della Calcolatrice di Google in una web app, però, comporta anche un’altra conseguenza interessante: adesso, al pari di qualsiasi altra Progressive Web App, la stessa si presta ad essere usata e — volendo — persino installata su praticamente qualsiasi dispositivo, qualche che sia il suo sistema operativo: Android, iOS, Windows, macOS, non fa alcuna differenza.

Naturalmente ciascuno di questi sistemi operativi dispone di una propria applicazione Calcolatrice dedicata, pertanto è piuttosto improbabile che la web app di quella per Chrome OS si riveli migliore (per dire, su smartphone, in orientamento portrait, risulta tutt’altro che pratica da usare). Resta comunque interessante questa grande apertura da parte di Google.

