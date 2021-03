Le Progressive Web Apps riceveranno miglioramenti grafici al prompt di installazione, facendolo sembrare più simile a quello di un’app tradizionale del Play Store. L’account Twitter degli sviluppatori di Google che si occupano di Chrome ha infatti svelato una nuova grafica che accoglierà gli utenti al momento dell’installazione di una PWA. Questa vedrà l’adozione di una sezione dedicata alla visualizzazione delle schermate e una descrizione, entrambe disponibili agli sviluppatori che vorranno aggiornare il look di questo menù.

Questo cambiamento è utile all’utente, che avrà più informazioni a disposizione. La grafica familiare, simile, come detto, a quella del Play Store, sicuramente rende più comprensibile ed immediato ciò che si sta per installare. Proprio la PWA di Twitter sarà la prima a ricevere questo makeover, ma di certo altri siti seguiranno, specialmente su Android. La nuova veste grafica all’installazione non andrà a modificare altri aspetti delle PWA come le performance o il comportamento, ma rendendo più piacevole la presentazione potrebbe incoraggiare più utenti ad installarle.

Google ha precisato che sono richieste specifiche precise per far sì che questi nuovi cambiamenti siano visualizzati correttamente, ad esempio, i formati supportati sono soltanto JPEG e PNG, con altri requisiti di definizione e grandezza più specifici. Al momento questa nuova veste grafica è presente solo su Chrome per Android, mentre è necessario attivare un flag per attivarla su Chrome 90.

Le Progressive Web Apps sono sicuramente utilissime nel caso si voglia avere un esperienza più snella e senza fronzoli rispetto a un’app tradizionale, ad esempio, nel caso di Twitter la differenza tra sito web e PWA è minima e con la PWA si guadagna fluidità ed usabilità, senza appesantire il sistema. L’unico vero problema di questa nuova grafica più intrusiva si riscontra nel caso in cui l’utente non voglia installare la PWA. Ogni volta che visiterà il sito infatti, il prompt ostacolerà l’accesso immediato ad esso, anche se questo potrebbe essere facilmente risolvibile da un’opzione che permetta di eliminare permanentemente il prompt.