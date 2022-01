Con l’inizio della settimana, WINDTRE ha annunciato un rinnovo del suo listino di offerte, sia per la linea fissa che per la telefonia mobile. Il nuovo listino include diverse conferme, come ad esempio per la promozione dedicata alla fibra ottica, ed alcune novità molto interessanti che potrebbero rendere il passaggio a WINDTRE ancora più conveniente. Andiamo a vedere tutti i dettagli del listino di offerte WINDTRE valido da oggi 17 gennaio 2022.

Le nuove offerte WINDTRE per fibra e mobile dal 17 gennaio 2022

Partiamo da una conferma. L’abbonamento per la fibra ottica a casa, Super Fibra, continua ad essere proposto a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile e 26,99 euro al mese per tutti gli altri. L’offerta include la linea telefonica e la connessione tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit (oppure tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega se la fibra non dovesse essere disponibile).

Per i nuovi clienti, inoltre, viene proposto in regalo anche un anno di Amazon Prime (bonus valido anche per i già clienti Prime come estensione del proprio abbonamento). Da notare anche che per i clienti convergenti “fisso + mobile” ci sarà la possibilità di attivare una SIM con FAMILY LIMITED EDITION con Giga illimitati a 6,99 euro al mese da abbinare al proprio abbonamento fibra.

Super Fibra di WINDTRE può essere attivata direttamente, previa verifica della copertura della fibra ottica.

Verifica la copertura e attiva Super Fibra di WINDTRE

Da segnalare anche le nuove offerte SMART PACK 5G che abbinano una SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G e 5G ad uno smartphone 5G. Con l’aggiornamento del listino, è possibile attivare l’offerta abbinando alla SIM un nuovo Redmi Note 10 5G senza alcun costo aggiuntivo (il canone mensile SIM + smartphone sarà di 14,99 euro). Senza costi extra c’è anche l’OPPO A54 mentre lo Xiaomi 11 Lite 5G NE costa solo 6 euro al mese per 24 mesi.

Tra gli smartphone da abbinare c’è anche il nuovo Samsung Galaxy S21 FE che prevede un costo aggiuntivo di 14 euro per 30 mesi con uno sconto complessivo sul prezzo dello smartphone di 149 euro. Da segnalare anche la possibilità di abbinare lo Xiaomi 11T Pro 5G al costo di 13 euro al mese per 24 mesi oppure un Samsung Galaxy S21 a 16 euro al mese. Il listino WINDTRE è ricco di smartphone tra cui scegliere il prodotto da abbinare ad una delle offerte SMART PACK e trovare il modello adatto alle proprie esigenze non sarà difficile.

Le offerte SMART PACK sono prenotabili tramite il sito WINDTRE, dove è possibile scegliere il modello da abbinare alla SIM. Il contratto d’acquisto verrà poi finalizzato recandosi in un negozio dell’operatore.

Attiva l’offerta SMART PACK 5G

Da segnalare che il listino WINDTRE registra un aggiornamento anche per le offerte CALL YOUR COUNTRY SPECIAL (per i clienti nati all’estero) che sono ora disponibili con attivazione gratuita e con più Giga mensili e minuti da sfruttare per chiamare dall’Italia all’estero. In base all’offerta scelta è possibile arrivare fino a 120 GB al mese, da utilizzare in Italia, e fino a 500 minuti per chiamare all’estero.

Segnaliamo che continuano i saldi dello store WINDTRE con diversi modelli di smartphone da acquistare in un’unica soluzione ed a prezzo scontato. Tra le offerte per l’acquisto in un’unica soluzione c’è, ancora una volta, il nuovo Galaxy S21 FE proposto a 699,90 euro, con 70 euro di sconto sul listino, oltre al Galaxy A52s, in offerta a 329,90 euro con 140 euro di sconto sul listino.