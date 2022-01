Il listino di offerte per passare a TIM online, direttamente dal sito ufficiale, si rinnova questa settimana con nuove soluzioni a disposizione degli utenti. In particolare, viene confermata la gamma di offerte “operator attack”, TIM Wonder, a disposizione dei clienti di operatori selezionati, come Iliad ad esempio, che scelgono di passare a TIM. Tra le proposte per passare a TIM tramite procedura online è stata aggiunta anche la nuova TIM Executive Mobile. Vediamo tutti i dettagli:

Passa a TIM online: il listino si rinnova tra novità e conferme

L’elenco di offerte disponibili per passare a TIM tramite procedura online si rinnova con nuove soluzioni e alcune conferme. Direttamente dal sito ufficiale dell’operatore è, infatti, possibile accedere ad una serie di offerte con prezzi da 9,99 euro al mese e con la possibilità di sfruttare fino a 70 GB al mese. Da notare che le proposte di TIM sono di tipo “operator attack”.

In sostanza, in base all’operatore di provenienza sarà possibile accedere ad una tariffa specifica da attivare seguendo la procedura di sottoscrizione online dal sito TIM. Le offerte più vantaggiose sono riservate a chi passa da Iliad o da alcuni operatori virtuali. Per questi clienti, infatti, c’è la possibilità di attivare TIM Wonder SIX. Per chi richiede la portabilità del numero da ho. Mobile e Lycamobile, invece, è disponibile TIM Wonder.

A completare le opzioni a disposizione degli utenti troviamo, infine, TIM Executive Mobile, disponibile richiedendo la portabilità da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile. Ecco i dettagli relativi alle tre offerte proposte da TIM tramite procedura di sottoscrizione online:

TIM Wonder: minuti illimitati verso tutti e 50 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese; il costo della SIM è di 25 euro e comprende 20 euro di traffico, da utilizzare per la copertura dei primi due mesi dell’offerta, e 5 euro di contributo di attivazione

minuti illimitati verso tutti e 50 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese; il costo della SIM è di 25 euro e comprende 20 euro di traffico, da utilizzare per la copertura dei primi due mesi dell’offerta, e 5 euro di contributo di attivazione TIM Wonder SIX : minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese; il costo della SIM è di 25euro e comprende 20 euro di traffico, da utilizzare per la copertura dei primi due mesi dell’offerta, e 5 euro di contributo di attivazione

: minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese; il costo della SIM è di 25euro e comprende 20 euro di traffico, da utilizzare per la copertura dei primi due mesi dell’offerta, e 5 euro di contributo di attivazione TIM Executive Mobile: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 50 GB in 4G+ (fino a 700 Mbps), 3 mesi gratis di Google One 100 GB, TIM Safe Web Plus e Priority Network; il costo è di 15,99 euro al mese con primo mese gratuito e attivazione di 25 euro con 20 euro di traffico incluso e 5 euro di attivazione; da notare che l’offerta è disponibile anche per già clienti (con attivazione di 19 euro)

Da notare, inoltre, che per tutte e tre le offerte proposte è possibile accedere a Giga illimitati gratis grazie a TIM Unica. I clienti TIM di rete fissa, infatti, possono richiedere l’attivazione della promozione gratuita che prevede l’addebito in bolletta del canone mensile dell’offerta mobile. In questo modo, sulla SIM abbinata all’abbonamento di rete fissa saranno disponibili Giga illimitati senza alcun costo extra. Per ogni linea fissa è possibile abbinare fino a 6 SIM (non è necessario che l’intestatario delle due offerte, fisso e mobile, sia lo stesso).

Per attivare una delle offerte online di TIM è possibile raggiungere il sito dell’operatore, sfruttando il link qui di sotto, e scegliere l’operatore di provenienza. Il sistema immediatamente reindirizzerà l’utente all’offerta disponibile.

