Nel mondo degli smartphone, come in quello dei computer, spesso si fa affidamento sui benchmark per valutare le prestazioni del proprio dispositivo. Questi test si occupano di eseguire tutta una serie di operazioni che dovrebbero emulare l’utilizzo del device, con lo scopo di restituire un valore numerico indice della qualità delle prestazioni. Questi test vanno sempre presi con le pinze in quanto, raramente, rispecchiano l’effettivo utilizzo che facciamo del nostro smartphone. Esistono benchmark per valutare le prestazioni, le memorie, e le GPU. Con l’aumento dei dispositivi dotati di ricarica rapida, non erano disponibili, fino a poco fa, dei test semplici da usare che consentissero all’utente di valutare la batteria del proprio dispositivo. Ora AnTuTu, rinomata applicazione di benchmark, ha rilasciato un aggiornamento che introduce dei test relativi alla batteria e alla ricarica.

AnTuTu si aggiorna introducendo dei test per la batteria e la ricarica

Con l’aggiornamento da poco rilasciato, l’applicazione giunge alla versione V9.2.7. Recandovi nella sezione dedicata alla batteria, alla voce “Test batteria: test del livello di usura” verrete accolti da una serie di istruzioni da seguire per eseguire il test in maniera ottimale. Le istruzioni recitano:

Avviare il test quando la potenza è inferiore al 30% e attendere che la potenza sia piena.

Prova a utilizzare il caricabatterie originale per il test e assicurati di non utilizzare la porta USB di computer e altri dispositivi.

Attivare la funzione di monitoraggio della temperatura nelle impostazioni per garantire che lo stato di carica possa essere monitorato in tempo reale (può essere disattivato dopo il test).

Bloccare l’applicazione AnTuTu durante il test per assicurarsi che il test non venga interrotto.

Durante lo svolgimento del test è consigliabile chiudere le applicazioni aperte in background e mantenere il display dello smartphone spento. A processo concluso avrete accesso a tutta una serie di informazioni quali potenza di picco, temperatura massima, variazione della potenza di carica, tempo di carica, informazioni sulla batteria e altro.

Per testare le nuove funzioni, non essendo ancora presente l’aggiornamento su APKMirror nel momento in cui scriviamo, vi basta aprire l’app e recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento versione nell’angolo in alto a destra.