Un nuovo coupon permette di acquistare in sconto Samsung Galaxy S20 FE, sia in versione 4G che 5G. La promozione riguarda il Samsung Shop ufficiale e affianca quella vista questa mattina, che propone il pieghevole di punta con quasi 500 euro di ribasso.

Samsung Galaxy S20 FE con 150 euro di sconto grazie al nuovo coupon

Con l’uscita di Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa il modello dello scorso anno a un prezzo vantaggioso. Lo smartphone appena arrivato è infatti stato lanciato a una cifra piuttosto alta (sconti a parte, sempre più interessanti), e per alcuni potrebbe valere la pena puntare a Samsung Galaxy S20 FE.

Lo smartphone può infatti contare su un supporto software niente male con almeno tre major update di Android (Android 12 è già arrivato), e dunque risulta ancora un valido candidato. Mette a disposizione display AMOLED da 6,5 pollici a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 (ormai anche sulla versione 4G), 6-128 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore e batteria da 4500 mAh, oltre alla certificazione IP68.

Lanciato nell’autunno 2020 al prezzo di partenza di 669 euro, Samsung Galaxy S20 FE può essere ora acquistato sullo shop ufficiale del produttore a cifre decisamente più interessanti. La versione 4G parte da un prezzo consigliato di 569 euro, mentre quella 5G da uno di 669 euro: entrambe possono essere portate a casa con 150 euro di sconto grazie al coupon GALAXYFE150, valido fino al 31 gennaio 2022.

Per sfruttarlo basta digitarlo all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto lo smartphone al carrello. Il prezzo finale parte dunque da 419 euro per Samsung Galaxy S20 FE 4G. Gli interessati possono approfittare dell’offerta seguendo il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy S20 FE in offerta

