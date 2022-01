Potrebbe essere questo il momento giusto per acquistare Samsung Galaxy Z Fold3 5G: sul Samsung Shop è infatti disponibile un coupon davvero interessante che permette di risparmiare quasi 500 euro sul prezzo di listino. Vediamo come.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G a un prezzo super in offerta sullo shop ufficiale

Come ribadito anche lo scorso venerdì, ormai dovreste sapere che sul Samsung Shop è attivo il coupon FOLDABLE200, che consente di ottenere 200 euro di sconto sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. Se la cifra è però ancora troppo alta, sappiate che potete ottenere uno sconto di più del doppio grazie a un altro coupon.

Esatto, avete capito bene: potete acquistare Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 256 GB con 462,25 euro di sconto, spendendo dunque 1386,75 euro anziché 1849 euro. In più potete ricevere 1 anno di copertura Samsung Care+ gratuita (basterà registrare il dispositivo entro 30 giorni dalla data di acquisto) e il 50% di sconto sulla Flip Cover con S Pen.

Come fare dunque? Non dovete fare altro che aggiungere Samsung Galaxy Z Fold3 5G al carrello nella colorazione che preferite (Phantom Black, Phantom Green o Phantom Silver) e digitare FRIENDS2022 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. In questo modo vedrete scendere il prezzo finale di quasi 500 euro e potrete portarvi a casa il pieghevole di punta del produttore a 1386,75 euro.

Se siete interessati potete seguire direttamente il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold3 5G in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Fold3 5G