In attesa dell’arrivo di Android 13, di cui già iniziano ad arrivare i primi dettagli in merito alle novità per il sistema operativo, Android 12 riceve un nuovo aggiornamento che, senza particolari annunci ufficiali, integra le impostazioni dello smartphone con una nuova funzionalità legata alla connessione dati. Dopo l’ultimo aggiornamento, infatti, gli smartphone Android 12 presenteranno una nuova opzione tra le impostazioni che consentirà di disattivare l’accesso alla rete 2G, una rete oramai obsoleta in rapporto al 4G ed all’ancora più moderno 5G. Vediamo i dettagli su questa nuova funzionalità per gli smartphone Android 12 che, molto probabilmente, verrà riproposta anche su Android 13.

L’ultima evoluzione di Android 12 introduce la possibilità per l’utente di disattivare l’accesso alla rete 2G, intervenendo sulle impostazioni di connessione utilizzate dal modem del proprio dispositivo. Disattivando l’accesso al 2G, anche se la rete del proprio operatori di telefonia supporta questo standard (in Italia, tutti gli operatori supportano ancora il 2G mentre la rete Vodafone ha già completato lo switch off del 3G), lo smartphone non passerà al 2G anche in assenza di copertura delle reti 3G, 4G e 5G.

As the @EFF points out, Android 12 adds a toggle to disable the 2G modem. 2G is insecure and vulnerable to interception, so you're advised to avoid it.https://t.co/26YFMVtTHt

Unfortunately, this feature requires version 1.6 of the Radio HAL, and many devices don't have that. pic.twitter.com/oxyOFkyiVA

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 13, 2022