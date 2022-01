Negli ultimi tempi le notizie sugli smartphone pieghevoli sono sempre più frequenti, complici anche gli ultimi presentati in ordine di tempo come Huawei P50 Pocket e HONOR Magic V. Oggi però vi parliamo di un altro brand che non è nuovo nel panorama dei foldable, ovvero Motorola, che con il suo Razr fu a suo tempo il secondo brand a portare sul mercato uno smartphone pieghevole.

Grazie a XDA possiamo farci un’idea delle presunte caratteristiche tecniche del prossimo Motorola Razr 3.

Motorola punta ad un pieghevole top di gamma

Nei suoi precedenti modelli, Motorola Razr e Motorola Razr 5G, il brand ha sempre utilizzato processori di fascia medio-alta, rispettivamente lo Snapdragon 710 e lo Snapdragon 765G. Adesso pare intenzionato a fornire una marcia in più ai propri dispositivi (sicuramente con lo scopo di renderli più competitivi che in passato) utilizzando l’ultimo nato di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Di fatto, il prossimo Motorola Razr 3, sarà il primo pieghevole del brand equipaggiato con un SoC top di gamma.

Sempre facendo riferimento alle informazioni trapelate, lo smartphone potrebbe avere dei tagli di memoria RAM da 6 GB, 8 GB o 12 GB e memoria interna da 128 GB, 256 GB e 516 GB in base alla variante.

Per quel che concerne il display interno potrebbe avere un pannello AMOLED full HD, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e fotocamera frontale alloggiata nel classico foro centrale. Non si hanno invece, al momento, informazioni riguardo il display esterno. Motorola Razr 3 sembra destinato ad essere commercializzato anche fuori dalla Cina (a differenza di quanto volevano precedenti rumor), in Europa e Nord America. Considerando quindi le presunte caratteristiche tecniche, sembra che Motorola sia più agguerrita che mai nonché pronta a dare battaglia ai pieghevoli dei competitor, introducendo un nuovo top di gamma nel panorama attuale.