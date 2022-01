Oramai siamo abituati alla pubblicazione di video teardown dei principali nuovi smartphone a distanza di qualche giorno dalla loro presentazione e così non c’è da stupirsi se nelle scorse ore sia toccato anche a Xiaomi 12 e Samsung Galaxy S21 FE essere fatti a pezzi in due video di questo tipo.

Del resto, stiamo parlando di due degli smartphone che probabilmente rientreranno nel gruppo dei telefoni più popolari del 2022 e, pertanto, non c’è da stupirsi se gli addetti ai lavori accendano i riflettori proprio su di essi.

Il video teardown di Xiaomi 12

Iniziando da Xiaomi 12, lo smartphone è stato lanciato in Cina alla fine dello scorso anno e nei prossimi mesi sbarcherà anche in Europa. In attesa che ciò avvenga, lo staff di PBKreviews ha deciso di mostrarci cosa si nasconda sotto la sua scocca e quanto possano essere complicate le operazioni per il suo disassemblaggio per un’eventuale riparazione fai-da-te (cosa assolutamente da sconsigliare, in quanto comporta la perdita della garanzia offerta dal produttore).

Il punteggio di riparabilità di Xiaomi 12 è secondo i test di PBKreviews di 7,5/10. Non male per il nuovo smartphone del colosso cinese.

Anche Samsung Galaxy S21 FE è stato fatto a pezzi

Ci interessa molto più da vicino il secondo video teardown, quello di Samsung Galaxy S21 FE e ciò in quanto lo smartphone è già stato lanciato ufficialmente anche in Europa ed è disponibile sul mercato, rappresentando probabilmente uno dei telefoni più interessanti del momento in attesa dell’arrivo delle nuove generazioni delle serie top di gamma dei vari produttori.

Se siete curiosi di scoprire come il team di ingegneri abbia posizionato le varie componenti dello smartphone (come il processore Qualcomm Snapdragon 888, lo schermo AMOLED da 6,4 pollici, la tripla fotocamera posteriore o la batteria da 4.500 mAh) non vi resta altro da fare che guardare il seguente video:

Anche per Samsung Galaxy S21 FE il punteggio di riparabilità secondo gli standard di PBKreviews è di 7,5/10.

Ricordiamo che lo smartphone è già disponibile in Italia in quattro colorazioni e può essere acquistato anche su Amazon.

