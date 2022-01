OnePlus 10 Pro sarà presentato l’11 gennaio in Cina e le ultime indiscrezioni hanno rivelato quasi tutto sulle specifiche e sul design dello smartphone che è atteso in tre varianti in Cina. Oggi le fasce di prezzo di queste varianti sono emerse sul sito del rivenditore cinese JD.com.

OnePlus 10 Pro è elencato per la prevendita attraverso più piattaforme di e-commerce e JD ha rivelato che l’imminente serie di smartphone arriverà nelle varianti 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione nel mercato cinese.

Ecco quanto potrebbero costare i modelli della gamma OnePlus 10 Pro

Il rivenditore rivela inoltre che l’edizione da 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione di OnePlus 10 Pro avrà un prezzo compreso tra 3.000 Yuan (circa 415 euro) e 3.999 Yuan (circa 554 euro). Il modello da 8 GB di RAM + 256 GB è indicato a un prezzo di 4.000 Yuan e 4.999 Yuan (circa 693 euro), mentre la variante da 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo compreso tra 4.000 Yuan e 4.999 Yuan.

Tuttavia l’informatore WHY LAB ha ipotizzato che le tre varianti di OnePlus 10 Pro potrebbero avere rispettivamente un prezzo di 3.999 Yuan, 4.599 Yuan (circa 637 euro) e 4.999 Yuan.

Specifiche attese di OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro è atteso con un display da 6.78 pollici Quad UHD+ AMOLED che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il modulo fotografico è composto da una fotocamera frontale da 32 MP e da una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 48 MP, un obiettivo ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP con doppio supporto OIS. Il dispositivo eseguirà Android 12 con interfaccia ColorOS 12.

